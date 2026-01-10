Sbanda per il ghiaccio e sfonda un muro con l’auto

Incidente a Savignano per il ghiaccio, intervengono i volontari di Cesenatico

Alle ore 06:40 di sabato mattina, una squadra dei Volontari dei Vigili del Fuoco di Cesenatico è intervenuta in Via Sogliano, nel comune di Savignano sul Rubicone, per un incidente stradale.

Il personale operante ha prestato assistenza ai sanitari del 118 presenti sul posto per il soccorso al conducente. Coinvolta una sola autovettura che dopo essere uscita di strada ha impattato contro una abitazione. Ancora non è stato possibile dire con certezza le cause all’origine del sinistro, ma la più probabile pare essere stato il manto stradale ghiacciato.