Nuova truffa su WhatsApp: “Vota per la ballerina”, ma ti rubano l’identità

Il messaggio truffa

Nel messaggio c’è un invito a votare per una giovanissima ballerina in competizione in un saggio di danza. Quando si accetta di votare, si riceve una richiesta di inserire il proprio numero di cellulare per ricevere un codice.

Una volta inserito il gioco purtroppo è fatto. Viene rubata la proprio identità che viene utilizzata per compiere reati come truffe online o altre diavolerie telematiche contemporanee. Sono reati penali che vengono fatti da altri con i dati di innocenti che hanno avuto la colpa di essere stati vittime di un raggiro.

Quindi la raccomandazione è quella di non accettare inviti a votare presunti concorsi, neanche dai propri contatti.