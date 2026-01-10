WhatsApp: nuovo lucchetto chat segreto per la privacy

Come funziona il Lucchetto Chat di WhatsApp

Il lucchetto può essere attivato o rimosso facilmente sia per chat singole sia per gruppi, incluse le conversazioni silenziate. Basta selezionare la chat, cliccare sull’opzione dedicata e scegliere “Attiva lucchetto” o “Rimuovi lucchetto”. Se il sistema di autenticazione del telefono non è ancora configurato, WhatsApp guiderà l’utente nella procedura.

In alternativa, è possibile impostare un codice segreto indipendente da quello del dispositivo. Questo codice permette di accedere alle chat protette anche da WhatsApp Web, assicurando la stessa protezione su tutti i dispositivi collegati.

Le chiamate in arrivo non vengono bloccate e, in caso di cambio smartphone, le chat restano protette: sarà sufficiente configurare nuovamente l’autenticazione sul nuovo dispositivo. Inoltre, WhatsApp consente di rimuovere il lucchetto e cancellare tutte le chat protette con un solo gesto. I contenuti potranno essere recuperati solo tramite un backup precedente all’eliminazione.