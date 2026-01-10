WhatsApp: nuovo lucchetto chat segreto per la privacy

WhatsApp introduce una nuova funzione pensata per rafforzare la privacy degli utenti: il Lucchetto Chat, uno strumento che consente di nascondere davvero le chat più riservate. L’obiettivo è offrire un livello di protezione extra a conversazioni e contatti che richiedono maggiore discrezione.
Attivando il lucchetto, le chat selezionate scompaiono dalla schermata principale e vengono spostate in una cartella protetta, accessibile solo dopo lo sblocco tramite Face ID, impronta digitale o un codice segreto dedicato a WhatsApp. In questo modo, solo il proprietario del dispositivo può visualizzare i contenuti.
Un aspetto chiave riguarda le notifiche: quando arriva un nuovo messaggio in una chat bloccata, non viene mostrato alcun dettaglio. L’utente vedrà solo un avviso generico come “WhatsApp: 1 nuovo messaggio”, senza anteprime, nomi o informazioni sensibili.
Come funziona il Lucchetto Chat di WhatsApp
Il lucchetto può essere attivato o rimosso facilmente sia per chat singole sia per gruppi, incluse le conversazioni silenziate. Basta selezionare la chat, cliccare sull’opzione dedicata e scegliere “Attiva lucchetto” o “Rimuovi lucchetto”. Se il sistema di autenticazione del telefono non è ancora configurato, WhatsApp guiderà l’utente nella procedura.
In alternativa, è possibile impostare un codice segreto indipendente da quello del dispositivo. Questo codice permette di accedere alle chat protette anche da WhatsApp Web, assicurando la stessa protezione su tutti i dispositivi collegati.
Le chiamate in arrivo non vengono bloccate e, in caso di cambio smartphone, le chat restano protette: sarà sufficiente configurare nuovamente l’autenticazione sul nuovo dispositivo. Inoltre, WhatsApp consente di rimuovere il lucchetto e cancellare tutte le chat protette con un solo gesto. I contenuti potranno essere recuperati solo tramite un backup precedente all’eliminazione.