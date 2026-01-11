Corso gratuito per albergatori: hotel rigenerativi e benessere

Gli argomenti del corso

Il corso si concentrerà su come organizzare ambienti, scegliere colori, forme e materiali capaci di favorire il comfort mentale e il relax degli ospiti, sia durante le vacanze sia nei soggiorni di lavoro. Si tratta di un approccio innovativo all’ospitalità, già sperimentato con successo in altre destinazioni turistiche.

“La proposta è stata accolta subito con entusiasmo da Adac – spiega Silvia Ruffilli – perché oggi gli hotel devono affrontare numerose sfide: l’elevato turnover del personale, soprattutto giovane, la necessità di nuove competenze, l’aumento dei costi di gestione, la digitalizzazione e la competizione di B&B e case vacanza. In questo contesto, ciò che i clienti cercano sempre di più è il benessere”.

Il concetto chiave è quello di hotel rigenerativo e neurologicamente sostenibile. “Non è obbligatorio avere una Spa o un centro massaggi – prosegue Ruffilli – se gli spazi come la hall, la sala colazioni o le camere sono progettati seguendo i principi della biofilia e della progettazione rigenerativa. Ambienti pensati in base alle reazioni del cervello agli stimoli visivi e sensoriali aiutano le persone a sentirsi subito più rilassate e lucide. Spesso si sottovaluta anche la stanchezza mentale causata dal viaggio”.

Grande attenzione viene data anche alla segnaletica interna: percorsi poco chiari o difficili da interpretare generano stress immediato nell’ospite, incidendo negativamente sulla percezione della struttura.