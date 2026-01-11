“La bisbetica domata” è sold out: Shakespeare a Cesenatico

In questa messa in scena, Caterina emerge come un personaggio di straordinaria complessità: non una semplice “dama addomesticata”, ma un groviglio di contraddizioni. Antipatica e intransigente, a tratti sboccata e radicale, persino giudicata folle, Caterina custodisce sotto la sua corazza una profonda aspirazione alla libertà e a un’idea romantica e adolescenziale dell’amore, lontana dal matrimonio come transazione sociale.

Nella Padova shakespeariana, tuttavia, l’ambiguità non è prerogativa esclusiva di Caterina. Tutti i protagonisti sono intrappolati in una rete di ipocrisie e convenzioni di una società profondamente maschilista. Se nell’Inghilterra di fine Cinquecento l'”addomesticamento” poteva apparire come un lieto fine edificante, oggi quella lettura risulta impossibile: la commedia si incrina, lasciando affiorare una realtà fatta di umiliazione e violenza.

Petruccio non è più il brillante seduttore, ma un dominatore lucido e spietato, che pianifica fin dall’inizio la sottomissione di una donna ricca e desiderabile. Tra risate, travestimenti e dichiarazioni d’amore, la violenza cresce fino a diventare incubo. Il vero orrore, però, si consuma fuori scena, dietro una porta chiusa: lì non arriva nessun principe azzurro. Caterina piega la testa, privata della propria forza e identità, ridotta a un’ombra di sé.

Il pubblico è così chiamato a fingere un lieto fine che si rivela una tragedia silenziosa. La commedia diventa maschera, la risata un’amara beffa. La vera domanda non è se Caterina sia stata addomesticata, ma a quale prezzo.

Lo spettacolo è sold out già in fase di campagna abbonamenti. Accesso in sala a partire dalle ore 20.30.

L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.

Informazioni: Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it