Borella-Villalta, coloriamo il Piedibus: i disegni dei bambini

Coloriamo il Piedibus, l’iniziativa del Comitato zona di Borella-Villalta.
Attraverso il profilo social dello stesso comitato sono stati presentati i lavori dei giovani e giovanissime.
“Stamattina, finalmente vogliamo presentarvi i bellissimi disegni che hanno realizzato i bambini della Scuola Primaria per colorare il Piedibus. Nella loro semplicità, sono tutti stupendi. Date loro un’occhiata” – inizia così il post.
“Nei prossimi giorni, tutti i disegni saranno trasformati su su tavole in plexiglass del formato A3, e verRanno affissi lungo il percorso del Piedibus. Grazie ai tanti bambini che hanno partecipato e alle docenti per aver condiviso l’iniziativa. Buona giornata a tutti” – prosegue e conclude il post.
Immagini estrapolate dal post.