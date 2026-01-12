Borella-Villalta, coloriamo il Piedibus: i disegni dei bambini

“Nei prossimi giorni, tutti i disegni saranno trasformati su su tavole in plexiglass del formato A3, e verRanno affissi lungo il percorso del Piedibus. Grazie ai tanti bambini che hanno partecipato e alle docenti per aver condiviso l’iniziativa. Buona giornata a tutti” – prosegue e conclude il post.

Immagini estrapolate dal post.