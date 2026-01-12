Croce Rossa: successo per la “Baita” di Natale. Serviti 800 litri di brulè

I ringraziamenti

Il comitato locale della CRI desidera esprimere profonda gratitudine all’Amministrazione Comunale per aver concesso lo spazio e la possibilità di realizzare questa importante vetrina di solidarietà. “Un ringraziamento speciale va anche a Riviera Banca, il cui contributo è stato fondamentale per sostenere i costi e la logistica del progetto.

Infine, il grazie più grande va a tutti i cittadini e ai turisti che sono passati a trovarci: ogni sorriso e ogni offerta rappresentano un mattone prezioso per le nostre attività” commenta così Robertino paolini presidente del comitato locale.

Come verranno utilizzati i fondi

Tutto il ricavato della raccolta fondi rimarrà nelle mani della Croce Rossa. La solidarietà non si ferma con l’Epifania. La Croce Rossa dà già appuntamento alla cittadinanza per i festeggiamenti di Carnevale, che vedranno i volontari impegnati in una nuova collaborazione con la Proloco del Monte per portare allegria e supporto nelle piazze.