Croce Rossa: successo per la “Baita” di Natale. Serviti 800 litri di brulè

Croce Rossa: si chiude la “Cassetta” delle feste. Oltre 50 volontari in campo e numeri da record
Si è conclusa ufficialmente l’iniziativa natalizia della Croce Rossa Italiana Comitato di Cesenatico, che per tutto il periodo delle festività ha rappresentato un punto di riferimento e calore per la comunità locale. Con la chiusura della tradizionale “cassetta” in piazza delle Conserve, è tempo di bilanci e, soprattutto, di grandi ringraziamenti.
Un successo di numeri e partecipazione
L’edizione di quest’anno ha fatto registrare numeri straordinari, segno di una risposta calorosa da parte della cittadinanza. Durante l’evento sono stati serviti:
800 litri di vin brulè;
160 kg di cioccolata calda;
Il supporto instancabile di circa 50 volontari, che hanno donato il proprio tempo per garantire la riuscita dell’iniziativa.
I ringraziamenti
Il comitato locale della CRI desidera esprimere profonda gratitudine all’Amministrazione Comunale per aver concesso lo spazio e la possibilità di realizzare questa importante vetrina di solidarietà. “Un ringraziamento speciale va anche a Riviera Banca, il cui contributo è stato fondamentale per sostenere i costi e la logistica del progetto.
Infine, il grazie più grande va a tutti i cittadini e ai turisti che sono passati a trovarci: ogni sorriso e ogni offerta rappresentano un mattone prezioso per le nostre attività” commenta così Robertino paolini presidente del comitato locale.
Come verranno utilizzati i fondi
Tutto il ricavato della raccolta fondi rimarrà nelle mani della Croce Rossa. La solidarietà non si ferma con l’Epifania. La Croce Rossa dà già appuntamento alla cittadinanza per i festeggiamenti di Carnevale, che vedranno i volontari impegnati in una nuova collaborazione con la Proloco del Monte per portare allegria e supporto nelle piazze.