Notizie

Da “Miss Mamma Italiana” al grande schermo: casting per il nuovo film

Alessandro Mazza12 Gennaio 2026
miss mamma casting

Miss Mamma e il casting per “Un drammatico imprevisto”

San Mauro Mare. Nell’ultimo fine settimana, organizzato dalla società cinematografica “Imago Film” di Roma e coordinato dalla società sammaurese “Te.Ma Spettacoli” di Paolo Teti, all’Hotel Rosalba di San Mauro Mare, si è tenuto un casting cinematografico per le riprese del prossimo film dal titolo “Un drammatico imprevisto”, con la presenza di Lucia Macale produttrice della società “Imago Film” e del regista Claudio Rossi Massimi.

Tra le mamme al casting anche una miss di Cesenatico

Al casting hanno partecipato una cinquantina di Mamme Miss, vincitrici del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, provenienti da tutta Italia, tra loro anche: Adriana Pino, Antonella Burattoni e Claudia Sangiorgi di Ravenna; Barbara Semeraro di Forlì; Valentina Crescimbeni, Franca Pulvirenti, Santa Maria Cabral, Livia Collini ed Ilenia Milandri di Cesena; Alessandra Radice di Cesenatico; Francesca Bartolini ed Iva Sarti di San Mauro Pascoli; Fatima El Atifi di Rimini ed Eliane Festas di Cattolica.
Le Mamme Miss sono state impegnate per due giornate e molte di loro, visto che il casting si è tenuto nel fine settimana, hanno trascorso un weekend a San Mauro Mare con le proprie famiglie.

Non solo casting

Il Sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi e la Vice Sindaca Stefania Presti, hanno portato agli organizzatori ed alle partecipanti il saluto della Città di San Mauro Pascoli ed il benvenuto a San Mauro Mare, gli Amministratori hanno invitato i presenti a voler trascorrere le prossime vacanze anche a San Mauro Mare, ricordando comunque, che il mare, ha un suo particolare fascino anche in inverno.

