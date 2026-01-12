Dimensione Teatro, la replica della commedia “Un giorno (quasi) fortunato”

Dimensione Teatro torna in scena con la replica della loro commedia “Un giorno (quasi) fortunato”, spettacolo divertente con regia di Franco Ceredi.
In una casa un inatteso colpo di fortuna accende le speranze di una coppia ma le magie non sempre vanno nella giusta direzione e tra colpi di scena e risate si arriva ad un finale inaspettato.
In scena Samuele Bartolini, Tiziana Montorsi, Franco Ceredi e Barbara Tassinari.
Appuntamento sabato 17 gennaio ore 21, al teatro Santa Maria Goretti, in viale Aspromonte 3 a Cesenatico.
Info: 389 0777651 (Sandra). Evento organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria Goretti; incasso destinato alle opere parrocchiali.