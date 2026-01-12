Furto a Cesenatico: colpo da 5.800 euro all’Inter Bar di Valverde

Colpo pianificato sul lungomare di Valverde: i ladri hanno agito all’alba mentre il titolare scaricava la merce
Una delle attività storiche di Cesenatico è finita nel mirino della criminalità. L’Inter Bar di Valverde — noto punto di riferimento che funge da edicola, tabaccheria e rivendita di giocattoli — è stato teatro di un furto fulmineo venerdì scorso all’alba. A dar la notizia è il Resto del Carlino.
La dinamica del furto: un piano studiato nei minimi dettagli
Il colpo non sembra essere frutto del caso, ma di un appostamento meticoloso. Il titolare, l’imprenditore romagnolo Roberto Sanzani (proprietario anche del Bar Mercedes a Gatteo a Mare), era appena rientrato dal Gross di Rimini intorno alle 7, dopo aver effettuato il rifornimento settimanale presso i magazzini dei Monopoli di Stato.
Mentre Sanzani e la figlia scaricavano la merce dal furgone, parcheggiato a pochi passi dal locale e non lontano dalla caserma dei Carabinieri, i malviventi sono entrati in azione. In pochi secondi, sfruttando un momento di distrazione, i ladri hanno aperto le portiere del mezzo sottraendo due scatoloni di sigarette destinati al locale di Gatteo a Mare.
I numeri del furto
Valore della merce: circa 5.800 euro.
Tempistiche: pochi istanti durante le operazioni di scarico.
Località: Lungomare di Valverde, Cesenatico.
Indagini in corso: si cercano i responsabili
Nonostante la reazione immediata del titolare, dei ladri non vi era già più traccia. La precisione e la velocità dell’esecuzione suggeriscono che la banda conoscesse perfettamente le abitudini di Sanzani e i suoi orari di rifornimento.
Del caso si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. I militari hanno già raccolto gli elementi necessari e stanno setacciando il territorio, verificando la posizione di soggetti con precedenti specifici per furto nella zona.
Un presidio per la comunità
L’Inter Bar rappresenta un’attività fondamentale per la zona di Valverde, specialmente durante i mesi invernali quando il lungomare è meno frequentato. Restando sempre aperto, il locale garantisce luce e sicurezza a un’area altrimenti deserta, rendendo questo episodio di microcriminalità ancora più amaro per la comunità locale.