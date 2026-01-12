Furto a Cesenatico: colpo da 5.800 euro all’Inter Bar di Valverde

Mentre Sanzani e la figlia scaricavano la merce dal furgone, parcheggiato a pochi passi dal locale e non lontano dalla caserma dei Carabinieri, i malviventi sono entrati in azione. In pochi secondi, sfruttando un momento di distrazione, i ladri hanno aperto le portiere del mezzo sottraendo due scatoloni di sigarette destinati al locale di Gatteo a Mare.

I numeri del furto

Valore della merce: circa 5.800 euro.

Tempistiche: pochi istanti durante le operazioni di scarico.

Località: Lungomare di Valverde, Cesenatico.

Indagini in corso: si cercano i responsabili

Nonostante la reazione immediata del titolare, dei ladri non vi era già più traccia. La precisione e la velocità dell’esecuzione suggeriscono che la banda conoscesse perfettamente le abitudini di Sanzani e i suoi orari di rifornimento.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. I militari hanno già raccolto gli elementi necessari e stanno setacciando il territorio, verificando la posizione di soggetti con precedenti specifici per furto nella zona.

Un presidio per la comunità

L’Inter Bar rappresenta un’attività fondamentale per la zona di Valverde, specialmente durante i mesi invernali quando il lungomare è meno frequentato. Restando sempre aperto, il locale garantisce luce e sicurezza a un’area altrimenti deserta, rendendo questo episodio di microcriminalità ancora più amaro per la comunità locale.