Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 15mila prodotti illegali

Lavoro nero e controlli fiscali

L’attività delle Fiamme Gialle non si è fermata alla contraffazione. Grande attenzione è stata posta al fenomeno del lavoro sommerso: sono stati individuati 12 lavoratori “in nero” impiegati in vari settori, dalla ristorazione all’agricoltura, fino al manifatturiero e al comparto del mobile imbottito.

Sul fronte del controllo economico del territorio, sono stati eseguiti: 410 interventi complessivi.

246 controlli sulla corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali (scontrini e ricevute).

114 verifiche sul trasporto delle merci.

Denunce e sanzioni

Il bilancio giudiziario vede due persone deferite alla Procura della Repubblica di Forlì: una per commercio di prodotti falsi e l’altra per la detenzione di cosmetici pericolosi per la salute. Altre tre persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative.

“L’operato del Corpo proseguirà stabilmente su tutto il territorio provinciale — spiegano dal Comando — per garantire equo sviluppo e sicurezza economico-finanziaria a cittadini e imprenditori.”