Cesenatico, cala il sipario sul Presepe della Marineria: “50mila presenze”

Eventi naturali e non…

A rendere quest’anno speciale, la nevicata del 6 gennaio che ha sì limitato l’afflusso di visitatori durante l’Epifania ma ha consegnato alla storia una cartolina suggestiva, impreziosita dal passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina del 7 gennaio. Presepe sì ma non solo, gli eventi sono stati tantissimi e hanno abbracciato molti target differenti: i suggestivi spettacoli a cura di Cardinali Group, le mostre d’arte, i concerti di Natale, il Capodanno in pizza e a teatro, i Babbi Natale a bordo dei sup, la nuova pista del ghiaccio e le attrazioni natalizie in Piazza Costa. Naturalmente, non sono mancati i mercatini che hanno reso Cesenatico un piccolo borgo natalizio vestito a festa.