“Vinci un’auto con Eurospin”: l’ultima truffa su Facebook. Come difendersi

Truffe senza sosta, “Vinci un’auto” con Eurospin
Non si fermano i tentativi di truffa online che colpiscono i cittadini, sfruttando questa volta la popolarità del marchio Eurospin (noto gruppo di supermercati presente anche a Cesenatico). Dopo i recenti raggiri segnalati su WhatsApp, il nuovo pericolo viaggia tra i contatti di Facebook con la promessa di un premio incredibile: un’automobile.
La dinamica: il trucco del tag @inprimopiano
Il meccanismo è studiato per diventare virale in pochissimo tempo. Gli utenti visualizzano un post che invita a partecipare a un presunto concorso per vincere una macchina. La condizione per partecipare sembra innocua: bisogna commentare il post scrivendo @inprimopiano.
Questa pratica ha uno scopo preciso: l’utilizzo del tag “in primo piano” notifica il contenuto a una vasta cerchia di contatti dell’utente, rendendo il messaggio virale e aumentando esponenzialmente il numero di potenziali vittime.
Il passaggio su Messenger e il furto dei dati
Una volta inserito il commento, la vittima viene contattata privatamente su Messenger (la chat di Facebook). È qui che scatta la trappola vera e propria: i truffatori richiedono l’inserimento di dati personali sensibili con il pretesto di dover registrare la partecipazione al concorso.
Fortunatamente, molti utenti stanno iniziando a riconoscere i segnali del pericolo. Un cittadino ci ha segnalato l’accaduto: “Quando ho ricevuto la richiesta dei dati su Messenger ho capito che era un raggiro. Li ho bloccati e segnalati immediatamente”.
Eurospin mette in guardia
Eurospin Italia si dissocia dai falsi concorsi e dalle false operazioni commerciali che girano sul web e sui social a suo nome. “Le nostre iniziative commerciali – si legge – vengono comunicate unicamente da noi sui nostri volantini promozionali, sul nostro sito Internet https://www.eurospin.it/, sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/EurospinItaliaSpa, sul nostro profilo Instagram eurospin_italia_official e sulla nostra App Eurospin.
Diffidate di tutto ciò che viene pubblicato al di fuori dei nostri canali ufficiali”.
Come proteggersi dal phishing
Le autorità e le aziende coinvolte (spesso ignare dell’uso del proprio marchio) ricordano che:
Eurospin non organizza concorsi di questo tipo tramite messaggi privati o tag virali su Facebook.
Non bisogna mai fornire dati sensibili (codice fiscale, numeri di carta di credito o documenti) su canali non ufficiali.
Se vedete un post sospetto, non commentate e segnalate la pagina a Facebook.
In caso di dubbi, è sempre bene consultare i canali ufficiali delle aziende o il sito della Polizia Postale.