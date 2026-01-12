“Vinci un’auto con Eurospin”: l’ultima truffa su Facebook. Come difendersi

Il passaggio su Messenger e il furto dei dati

Una volta inserito il commento, la vittima viene contattata privatamente su Messenger (la chat di Facebook). È qui che scatta la trappola vera e propria: i truffatori richiedono l’inserimento di dati personali sensibili con il pretesto di dover registrare la partecipazione al concorso.

Fortunatamente, molti utenti stanno iniziando a riconoscere i segnali del pericolo. Un cittadino ci ha segnalato l’accaduto: “Quando ho ricevuto la richiesta dei dati su Messenger ho capito che era un raggiro. Li ho bloccati e segnalati immediatamente”.

Eurospin mette in guardia

Eurospin Italia si dissocia dai falsi concorsi e dalle false operazioni commerciali che girano sul web e sui social a suo nome. “Le nostre iniziative commerciali – si legge – vengono comunicate unicamente da noi sui nostri volantini promozionali, sul nostro sito Internet https://www.eurospin.it/, sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/EurospinItaliaSpa, sul nostro profilo Instagram eurospin_italia_official e sulla nostra App Eurospin.

Diffidate di tutto ciò che viene pubblicato al di fuori dei nostri canali ufficiali”.

Come proteggersi dal phishing

Le autorità e le aziende coinvolte (spesso ignare dell’uso del proprio marchio) ricordano che:

Eurospin non organizza concorsi di questo tipo tramite messaggi privati o tag virali su Facebook.

Non bisogna mai fornire dati sensibili (codice fiscale, numeri di carta di credito o documenti) su canali non ufficiali.

Se vedete un post sospetto, non commentate e segnalate la pagina a Facebook.

In caso di dubbi, è sempre bene consultare i canali ufficiali delle aziende o il sito della Polizia Postale.