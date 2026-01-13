 Skip to main content
Comitati di zona: 12mila euro per sostenere i quartieri

Anna Budini13 Gennaio 2026
Il Comune di Cesenatico ha confermato il suo impegno economico a sostegno dei comitati di zona, stanziando € 12.000 complessivi per sostenerne le attività sul territorio durante l’anno. In questo modo, l’amministrazione ribadisce la sua sinergia e il suo supporto ai comitati di Centro-Boschetto, Ponente e Zadina, Madonnina – S.Teresa, Cannucceto, Sala, Villalta e Borella, Bagnarola, Valverde e Villamarina con una somma di € 1500 per ogni singolo quartiere. Gli eventi e le iniziative possono essere organizzati dai comitati stessi oppure i comitati possono sostenere iniziative di altre associazioni presenti sul territorio.

“Abbiamo confermato questo contributo anche per il 2026 in modo da incentivare l’organizzazione di eventi proposti dai Comitati di Zona affinché anche nelle aree più decentrate del territorio comunale vengano creati momenti di condivisione e realizzate attività utili e costruttive per la collettività”, spiega l’assessore Mauro Gasperini.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

