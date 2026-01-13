Comitati di zona: 12mila euro per sostenere i quartieri

Il Comune di Cesenatico ha confermato il suo impegno economico a sostegno dei comitati di zona, stanziando € 12.000 complessivi per sostenerne le attività sul territorio durante l’anno. In questo modo, l’amministrazione ribadisce la sua sinergia e il suo supporto ai comitati di Centro-Boschetto, Ponente e Zadina, Madonnina – S.Teresa, Cannucceto, Sala, Villalta e Borella, Bagnarola, Valverde e Villamarina con una somma di € 1500 per ogni singolo quartiere. Gli eventi e le iniziative possono essere organizzati dai comitati stessi oppure i comitati possono sostenere iniziative di altre associazioni presenti sul territorio.