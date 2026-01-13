Comitati di zona: 12mila euro per sostenere i quartieri

Il Comune di Cesenatico ha confermato il suo impegno economico a sostegno dei comitati di zona, stanziando € 12.000 complessivi per sostenerne le attività sul territorio durante l’anno. In questo modo, l’amministrazione ribadisce la sua sinergia e il suo supporto ai comitati di Centro-Boschetto, Ponente e Zadina, Madonnina – S.Teresa, Cannucceto, Sala, Villalta e Borella, Bagnarola, Valverde e Villamarina con una somma di € 1500 per ogni singolo quartiere. Gli eventi e le iniziative possono essere organizzati dai comitati stessi oppure i comitati possono sostenere iniziative di altre associazioni presenti sul territorio.
“Abbiamo confermato questo contributo anche per il 2026 in modo da incentivare l’organizzazione di eventi proposti dai Comitati di Zona affinché anche nelle aree più decentrate del territorio comunale vengano creati momenti di condivisione e realizzate attività utili e costruttive per la collettività”, spiega l’assessore Mauro Gasperini.