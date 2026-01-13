Crans Montana, Eleonora Palmieri verso la Romagna

Potrebbe avvicinarsi a casa il percorso di cura di Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica rimasta gravemente ferita nel tragico incendio di Crans Montana. La giovane è attualmente ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, ma, in presenza di segnali di stabilizzazione clinica, si sta valutando un possibile trasferimento in Romagna, al centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena.
A confermarlo è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, spiegando che, quando le condizioni lo consentono, i pazienti vengono trasferiti in strutture più vicine alle famiglie. Nonostante questa ipotesi, il quadro clinico di Eleonora Palmieri resta complesso: il percorso terapeutico sarà lungo e richiederà cure altamente specialistiche e trattamenti prolungati nel tempo.
Nel bilancio complessivo dei feriti ricoverati a Milano dopo il rogo di Crans Montana, la situazione resta critica. Dei dodici pazienti seguiti nelle strutture lombarde, solo pochi mostrano segnali di miglioramento, mentre la maggioranza continua a versare in condizioni molto delicate.
Sul fronte politico, Forza Italia chiede che anche la Regione Emilia Romagna si costituisca parte civile in un eventuale futuro processo. Il capogruppo regionale Pietro Vignali ha presentato un’interrogazione alla Giunta, sollecitando la richiesta di risarcimenti sia per i danni subiti dalla comunità sia per le spese affrontate dal servizio sanitario regionale a seguito dell’emergenza.