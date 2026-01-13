Crans Montana, Eleonora Palmieri verso la Romagna

Potrebbe avvicinarsi a casa il percorso di cura di Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica rimasta gravemente ferita nel tragico incendio di Crans Montana. La giovane è attualmente ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, ma, in presenza di segnali di stabilizzazione clinica, si sta valutando un possibile trasferimento in Romagna, al centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena.

A confermarlo è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, spiegando che, quando le condizioni lo consentono, i pazienti vengono trasferiti in strutture più vicine alle famiglie. Nonostante questa ipotesi, il quadro clinico di Eleonora Palmieri resta complesso: il percorso terapeutico sarà lungo e richiederà cure altamente specialistiche e trattamenti prolungati nel tempo.