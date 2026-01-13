Oasi Desirèe, Frida operata al tendine, ora la sfida della riabilitazione

Oasi Desirèe, ansia per Frida: l’intervento al tendine è riuscito, ora parte la sfida della riabilitazione

Dopo settimane di silenzio e preoccupazione, arrivano finalmente aggiornamenti sulle condizioni di Frida. L’animale ha superato un delicato intervento chirurgico, ma il percorso verso la guarigione è ancora lungo e l’Oasi lancia un appello alla solidarietà.

Un secondo intervento necessario e complesso

“Abbiamo atteso a diffondere la notizia per scaramanzia – commentano da L’Oasi di Desiree – e per la delicatezza del momento: Frida ha finalmente affrontato l’intervento definitivo al tendine. Dopo una prima operazione più lieve, le speranze di una risoluzione rapida si erano purtroppo scontrate con una realtà più complessa. Il primo approccio non è stato risolutivo, rendendo necessario un secondo passaggio in sala operatoria, molto più invasivo e rischioso.

Sono stati giorni di grande apprensione per tutto lo staff dell’Oasi Desirèe. Il timore che Frida non riuscisse a superare l’operazione era concreto, ma la sua voglia di vivere ha prevalso”.