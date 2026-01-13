Oasi Desirèe, Frida operata al tendine, ora la sfida della riabilitazione

Oasi Desirèe, ansia per Frida: l’intervento al tendine è riuscito, ora parte la sfida della riabilitazione
Dopo settimane di silenzio e preoccupazione, arrivano finalmente aggiornamenti sulle condizioni di Frida. L’animale ha superato un delicato intervento chirurgico, ma il percorso verso la guarigione è ancora lungo e l’Oasi lancia un appello alla solidarietà.
Un secondo intervento necessario e complesso
“Abbiamo atteso a diffondere la notizia per scaramanzia – commentano da L’Oasi di Desiree – e per la delicatezza del momento: Frida ha finalmente affrontato l’intervento definitivo al tendine. Dopo una prima operazione più lieve, le speranze di una risoluzione rapida si erano purtroppo scontrate con una realtà più complessa. Il primo approccio non è stato risolutivo, rendendo necessario un secondo passaggio in sala operatoria, molto più invasivo e rischioso.
Sono stati giorni di grande apprensione per tutto lo staff dell’Oasi Desirèe. Il timore che Frida non riuscisse a superare l’operazione era concreto, ma la sua voglia di vivere ha prevalso”.
La fase della riabilitazione: una sfida quotidiana
Nonostante il successo dell’intervento, la strada è ancora in salita. La muscolatura, rimasta inattiva per un lungo periodo, deve essere totalmente rieducata. Al momento, Frida non è ancora in grado di alzarsi autonomamente, ma i segnali sono incoraggianti: aiutarla a rimettersi in piedi è diventato progressivamente più semplice, alimentando la fiducia di chi si prende cura di lei ogni giorno.
Come sostenere le cure di Frida
I progressi di Frida, però, richiedono uno sforzo economico costante. Tra visite veterinarie specialistiche, medicinali e terapie riabilitative, i costi sostenuti dall’Oasi sono ingenti. Per questo motivo, ogni piccolo contributo può fare la differenza per garantire a Frida il futuro che merita.
Per chi volesse supportare l’Oasi Desirèe e le cure di Frida, ecco le modalità per donare:
Bonifico Bancario (IBAN): IT69S0627024000CC0190280827
PayPal: desy.fattori@gmail.com (selezionare l’opzione “Invia denaro a familiari o amici”)
5×1000: Inserire il Codice Fiscale 90082500407 nella prossima dichiarazione dei redditi.