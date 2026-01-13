Sicurezza: in arrivo 83 nuovi agenti delle forze dell’ordine in Romagna

Rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio in Romagna: è questo l’obiettivo del nuovo piano di assegnazioni del Ministero dell’Interno che prevede l’arrivo di 83 nuove unità delle forze dell’ordine (FFOO) tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
A darne notizia è il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che sottolinea come l’incremento del personale rappresenti una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini e alle richieste avanzate dai sindacati di categoria. Nel dettaglio, le nuove assegnazioni riguarderanno Ravenna (16 unità), Forlì-Cesena (46 unità) e Rimini (21 unità).
Le nuove risorse rientrano nel piano di incrementi del Viminale relativo al 231° corso allievi agenti e al 19° corso vice ispettori, un intervento che segna – secondo Morrone – un deciso cambio di passo del Ministero dell’Interno, guidato dal Ministro e dal sottosegretario Nicola Molteni, dopo anni di blocchi alle assunzioni causati dalle politiche di spending review.
“Più uomini e donne in divisa in Romagna significa più sicurezza, più presenza sul territorio e presidi locali più forti”, afferma Morrone, ribadendo come la sicurezza resti una priorità dell’azione politica della Lega, sia a livello nazionale che locale.