Sicurezza: in arrivo 83 nuovi agenti delle forze dell’ordine in Romagna

Rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio in Romagna: è questo l’obiettivo del nuovo piano di assegnazioni del Ministero dell’Interno che prevede l’arrivo di 83 nuove unità delle forze dell’ordine (FFOO) tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

A darne notizia è il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che sottolinea come l’incremento del personale rappresenti una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini e alle richieste avanzate dai sindacati di categoria. Nel dettaglio, le nuove assegnazioni riguarderanno Ravenna (16 unità), Forlì-Cesena (46 unità) e Rimini (21 unità).