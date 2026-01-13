Sicurezza: incontro pubblico con forze dell’ordine e Comune

Il tema dei furti in città e della sicurezza urbana è sempre più sentito dai cittadini. Proprio per affrontare queste problematiche è nato il Comitato per la sicurezza e il degrado, che ha organizzato un incontro pubblico dedicato a “Sicurezza e vivibilità urbana”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 22 gennaio alle 20.45, nella sala convegni dell’hotel Miramare. All’incontro sono stati invitati i carabinieri, la Polizia Locale e l’assessore Mauro Gasperini, per un confronto diretto sulle principali criticità del territorio, il decoro urbano e le strategie di prevenzione della microcriminalità.