Turismo, riqualificazione delle strutture ricettive. Il bando

Rafforzare la qualità dell’offerta turistica regionale, sostenendo investimenti utili a innovare e a rendere più competitive le strutture ricettive dell’Emilia-Romagna. È con questo obiettivo che lunedì 16 febbraio partirà il bando EuReCa Turismo, che mette a disposizione 11 milioni di euro per interventi dedicati alla qualificazione, al potenziamento e alla diversificazione dell’offerta turistico-ricettiva, coerenti con il Programma regionale Fesr 2021-2027. Le imprese ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere e condhotel) e le strutture all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, marina resort) potranno così accedere più agevolmente a finanziamenti bancari, supportati dai Confidi e da un meccanismo di garanzie pubbliche.

Dopo l’approvazione da parte della Giunta della delibera che definisce le modalità di accesso, gestione e concessione dei contributi previsti dal bando, sono poi stati predisposti gli atti amministratavi conseguenti tra cui la determina riepilogativa dei contenuti del bando. Tutti i documenti da oggi sono disponibili a questo link.