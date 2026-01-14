Bolkestein, svolta in arrivo? Salvini: “Indennizzi in Consiglio dei Ministri”

Il plauso dei sindacati (SIB e FIBA)

Le organizzazioni di categoria, tra cui SIB (Confcommercio) e FIBA (Confesercenti), hanno espresso forte apprezzamento per le parole del Ministro. Secondo i presidenti Antonio Capacchione e Maurizio Rustignoli, la riforma è “urgente e indispensabile”.

I numeri del settore balneare nel 2025

L’importanza del comparto per l’economia nazionale è confermata dai dati più recenti:

Impatto sul turismo: il “prodotto balneare” genera il 42,9% del turismo italiano complessivo.

Crescita internazionale: nel 2025, le presenze straniere hanno raggiunto il 53,4% del totale, con un incremento degli arrivi del 4,1%.

Competitività: l’offerta balneare è considerata un asset strategico per mantenere l’Italia competitiva sul mercato internazionale delle vacanze.

Il nodo Direttiva Bolkestein e Unione Europea

Resta aperto il confronto con la Commissione Europea sulla Direttiva Bolkestein. I sindacati definiscono “ferita ancora aperta” la rigidità di Bruxelles, sottolineando come l’applicazione della direttiva debba tener conto delle specificità del modello italiano per evitare di distruggere un settore d’eccellenza basato su servizi di alta qualità.