Circolo Arci Borella, “Protezione cardio-vascolare”: l’appuntamento

Prevenzione ed educazione alla salute:
Dopo la pausa natalizia riprendono, come ogni anno, gli incontri programmati per il 2026 che termineranno giovedì 19 marzo. Il mese di gennaio, con tre conferenze, è dedicato a temi di prevenzione ed educazione alla salute.
Il primo appuntamento in programma giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20:45, ha come tema: “Protezione Cardio-vascolare”.
Relatore della serata è il Dott. Gabriele Pagliarani, medico Specialista in Cardiologia. Nostro concittadino, il dottore è Specialista in Cardiologia, Geriatria, Medicina dello Sport e per anni Responsabile del “Centro per lo studi dell’ipertensione arteriosa” – Ospedale M. Bufalini- Cesena Ausl Romagna.
L’incontro si propone di fare chiarezza su un tema oggi fondamentale: la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ancora tra le prime cause di mortalità nel nostro Paese.
I temi della serata:
Durante la serata il dott. Pagliarani illustrerà in modo semplice e comprensibile cosa significhi “protezione cardio vascolare”, ovvero quell’insieme di azioni, abitudini e controlli periodici che permettono di ridurre significativamente il rischio di infarto, ictus e altre patologie del cuore e dei vasi sanguigni. Saranno affrontati temi come l’importanza di uno stile di vita sano, l’attività fisica regolare, l’alimentazione equilibrata, il controllo della pressione arteriosa, del colesterolo e della glicemia, oltre al ruolo decisivo della diagnosi precoce.
L’iniziativa vuole essere un momento di informazione e sensibilizzazione rivolto a cittadini di tutte le età, con la possibilità di porre domande e confrontarsi direttamente con uno specialista.
L’ingresso è libero e gratuito.