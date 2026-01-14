Circolo Arci Borella, “Protezione cardio-vascolare”: l’appuntamento

I temi della serata:

Durante la serata il dott. Pagliarani illustrerà in modo semplice e comprensibile cosa significhi “protezione cardio vascolare”, ovvero quell’insieme di azioni, abitudini e controlli periodici che permettono di ridurre significativamente il rischio di infarto, ictus e altre patologie del cuore e dei vasi sanguigni. Saranno affrontati temi come l’importanza di uno stile di vita sano, l’attività fisica regolare, l’alimentazione equilibrata, il controllo della pressione arteriosa, del colesterolo e della glicemia, oltre al ruolo decisivo della diagnosi precoce.

L’iniziativa vuole essere un momento di informazione e sensibilizzazione rivolto a cittadini di tutte le età, con la possibilità di porre domande e confrontarsi direttamente con uno specialista.

L’ingresso è libero e gratuito.