Cesenatico, l’anagrafe della popolazione residente al 31 dicembre 2025

Con l’inizio del nuovo anno l’ufficio Anagrafe del Comune di Cesenatico ha elaborato un’interessante documentazione sull’andamento demografico del territorio cesenaticense. I dati demografici della popolazione residente, infatti, risultano essere sempre di particolare interesse, poiché forniscono un quadro ben preciso circa eventuali cambiamenti e modifiche del tessuto sociale, dei quali tenere conto nelle scelte di politica sociale per la comunità.
I dati:
Al 31.12.2024 la popolazione residente a Cesenatico contava 25.885 abitanti suddivisi in 12.578 maschi e 13.307 femmine, di cui 2.136 stranieri (940 maschi e 1.196 femmine).
Al 31.12.2025 la popolazione residente a Cesenatico conta 25.841 abitanti, suddivisi in 12.535 maschi e 13.306 femmine, di cui 2.141 stranieri (963 maschi e 1178 femmine).
I cittadini provenienti da paesi che fanno parte della comunità europea sono 564, i cittadini provenienti da paesi extraeuropei sono 1.577.
Si sono registrate 112 nascite1, 62 maschi e 50 femmine contro i 126 nati nel 2024. I morti nel 2025 invece sono stati 269 di cui 130 maschi e 139 femmine; nel 2024 erano stati 271.
I residenti con età inferiore ai 18 anni sono 3.465 (di cui 1.785 maschi e 1.680 femmine). La popolazione residente con età superiore a 65 anni conta 6.729 persone (di cui 2.984 maschi e 3.745 femmine); la popolazione residente con età superiore a 75 anni conta 3.522 persone (di cui 1.486 maschi e 2.036 femmine); i centenari sono 10, 1 maschio e 0 femmine.
Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritti da altri Comuni, dall’estero etc. nell’anno 2024 919 persone (di cui 454 maschi, 465 femmine) e si sono cancellati per trasferimento o altro 806 persone (di cui 429 maschi e 377 femmine).
I nuclei familiari al 31.12.2025 sono 12.140 (978 le famiglie con intestatario straniero), di cui 5.058 formati da una unica persona.
Si è provveduto anche ad analizzare quali siano le nazionalità maggiormente rappresentate da cittadini stranieri:
Albania 580 persone, Romania 374 persone, Ucraina 132 persone, Marocco 122 persone, Cina 88 persone, Bangladesh 188 persone, Bulgaria 70 persone; Tunisia 55 persone.
Si è proceduto, infine, ad estrapolare un dato relativo ai cittadini residenti nelle frazioni della città.
Il quartiere Madonnina/S.Teresa/Cannucceto conta 5.819 (di cui stranieri 286).
Il quartiere Centro/Boschetto conta 5.445 residenti (di cui stranieri 431).
Il quartiere Valverde/Villamarina conta 4.528 residenti (di cui stranieri 648).
Il quartiere Villalta/Bagnarola/Borella conta 4.095 residenti (di cui stranieri 355).
Il quartiere Sala conta 3.466 residenti (di cui stranieri 198)
Il quartiere Ponente conta 2.488 residenti (di cui stranieri 223).
Il commento del primo cittadino:
«Ringrazio l’ufficio anagrafe che, come ogni anno, ha svolto un lavoro prezioso che ci permette di reperire informazioni molto utili circa l’andamento della popolazione nel nostro Comune. Questi dati ci permettono di elaborare e capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel nostro territorio come, per esempio, quelli relativi ai flussi migratori o all’invecchiamento della popolazione. Siamo al lavoro già da tempo per attivare il nuovo sportello facile e a partire dalle prossime settimane saranno a disposizione nuove postazioni per i rilascio della carta d’identità elettronica, oltre a una riorganizzazione dei servizi di Urp e Anagrafe per renderli ancora di più a misura di cittadino».