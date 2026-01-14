Cesenatico, l’anagrafe della popolazione residente al 31 dicembre 2025

I dati:

Al 31.12.2024 la popolazione residente a Cesenatico contava 25.885 abitanti suddivisi in 12.578 maschi e 13.307 femmine, di cui 2.136 stranieri (940 maschi e 1.196 femmine).

Al 31.12.2025 la popolazione residente a Cesenatico conta 25.841 abitanti, suddivisi in 12.535 maschi e 13.306 femmine, di cui 2.141 stranieri (963 maschi e 1178 femmine).

I cittadini provenienti da paesi che fanno parte della comunità europea sono 564, i cittadini provenienti da paesi extraeuropei sono 1.577.

Si sono registrate 112 nascite1, 62 maschi e 50 femmine contro i 126 nati nel 2024. I morti nel 2025 invece sono stati 269 di cui 130 maschi e 139 femmine; nel 2024 erano stati 271.

I residenti con età inferiore ai 18 anni sono 3.465 (di cui 1.785 maschi e 1.680 femmine). La popolazione residente con età superiore a 65 anni conta 6.729 persone (di cui 2.984 maschi e 3.745 femmine); la popolazione residente con età superiore a 75 anni conta 3.522 persone (di cui 1.486 maschi e 2.036 femmine); i centenari sono 10, 1 maschio e 0 femmine.

Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritti da altri Comuni, dall’estero etc. nell’anno 2024 919 persone (di cui 454 maschi, 465 femmine) e si sono cancellati per trasferimento o altro 806 persone (di cui 429 maschi e 377 femmine).

I nuclei familiari al 31.12.2025 sono 12.140 (978 le famiglie con intestatario straniero), di cui 5.058 formati da una unica persona.

Si è provveduto anche ad analizzare quali siano le nazionalità maggiormente rappresentate da cittadini stranieri:

Albania 580 persone, Romania 374 persone, Ucraina 132 persone, Marocco 122 persone, Cina 88 persone, Bangladesh 188 persone, Bulgaria 70 persone; Tunisia 55 persone.

Si è proceduto, infine, ad estrapolare un dato relativo ai cittadini residenti nelle frazioni della città.

Il quartiere Madonnina/S.Teresa/Cannucceto conta 5.819 (di cui stranieri 286).

Il quartiere Centro/Boschetto conta 5.445 residenti (di cui stranieri 431).

Il quartiere Valverde/Villamarina conta 4.528 residenti (di cui stranieri 648).

Il quartiere Villalta/Bagnarola/Borella conta 4.095 residenti (di cui stranieri 355).

Il quartiere Sala conta 3.466 residenti (di cui stranieri 198)

Il quartiere Ponente conta 2.488 residenti (di cui stranieri 223).