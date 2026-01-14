Emilio Pericoli, il legame con Cesenatico e il trionfo a Sanremo

Dalla Romagna al successo nazionale:

la storia del cantante che vinse Sanremo e portò la musica italiana nel mondo

Il legame tra la Romagna e Sanremo non nasce con la recente nomina di Laura Pausini a conduttrice della kermesse canora. Forse non tutti sanno, soprattutto le nuove generazioni, che c’è un cesenaticense che ha vinto proprio il primo premio a Sanremo.

Emilio Pericoli è stato una delle voci più eleganti e riconoscibili della canzone italiana degli anni sessanta. Nato a Cesenatico, ha saputo costruire una carriera che lo ha portato dal suo territorio d’origine fino al Festival di Sanremo, simbolo della musica italiana, e alle classifiche internazionali. Un percorso artistico breve ma intenso, che ha lasciato un segno duraturo nella storia della musica leggera.