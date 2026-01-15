Cesenatico celebra la Giornata della Memoria con diverse iniziative previste martedì 27 gennaio. Il programma richiama in campo attivamente la cittadinanza, accompagnandola anche con una proposta culturale sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni.

Martedì 27 gennaio alle 18 è prevista una Camminata delle Memoria promossa da “Rete Democratica Antifascista di Cesenatico” – di cui fanno parte diverse associazioni del territorio – che andrà a toccare diversi luoghi della memoria della città: la partenza è prevista dalla biblioteca comunale che fu casa del Fascio nel 1936/1937; poi tappa in piazza Pisacane, alla chiesa di San Giacomo e al Museo della Marinera. La cammina proseguirà verso il Municipio dove l’allora sindaco Antonio Sintoni, nominato dal prefetto, riportò per primo la democrazia in città. L’epilogo sarà al parco dedicato a Bernard ed Helen Brumer, dove una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche deporrà una corona di alloro. Nel corso della camminata, gli studenti delle scuole di Cesenatico leggeranno alcuni passi “dedicati” ai luoghi visitati.