Cesenatico: torna la giornata della raccolta alimentare

Sabato 24 gennaio a Cesenatico si terrà la Giornata della Raccolta Alimentare organizzata dai Comitati di Zona di Cesenatico in collaborazione con il Comune di Cesenatico.

L’iniziativa solidale ha l’obiettivo di sostenere persone e famiglie in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari e beni di prima necessità.

Tutto il materiale raccolto sarà destinato a cinque associazioni di promozione sociale attive sul territorio: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della Vita. Le associazioni, tutte con sede a Cesenatico, si occuperanno della distribuzione dei prodotti alle famiglie indigenti del territorio.