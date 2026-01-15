Cesenatico: torna la giornata della raccolta alimentare

Sabato 24 gennaio a Cesenatico si terrà la Giornata della Raccolta Alimentare organizzata dai Comitati di Zona di Cesenatico in collaborazione con il Comune di Cesenatico.
L’iniziativa solidale ha l’obiettivo di sostenere persone e famiglie in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari e beni di prima necessità.
Tutto il materiale raccolto sarà destinato a cinque associazioni di promozione sociale attive sul territorio: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della Vita. Le associazioni, tutte con sede a Cesenatico, si occuperanno della distribuzione dei prodotti alle famiglie indigenti del territorio.
I cittadini possono contribuire donando prodotti a lunga conservazione, tra cui pasta, riso, legumi in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, zucchero, succhi di frutta, confetture, fette biscottate, biscotti, merendine, alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini, oltre a prodotti per l’igiene personale, della casa e detersivi.
È inoltre possibile partecipare attivamente all’iniziativa offrendo il proprio tempo come volontari presso i banchetti della raccolta alimentare. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Marilena Pasini al numero 338 8504885 a partire dalle 15.