Cesenatico: torna la giornata della raccolta alimentare

Anna Budini15 Gennaio 2026
raccolta alimentare colletta

Sabato 24 gennaio a Cesenatico si terrà la Giornata della Raccolta Alimentare organizzata dai Comitati di Zona di Cesenatico in collaborazione con il Comune di Cesenatico.

L’iniziativa solidale ha l’obiettivo di sostenere persone e famiglie in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari e beni di prima necessità.

Tutto il materiale raccolto sarà destinato a cinque associazioni di promozione sociale attive sul territorio: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della Vita. Le associazioni, tutte con sede a Cesenatico, si occuperanno della distribuzione dei prodotti alle famiglie indigenti del territorio.

I cittadini possono contribuire donando prodotti a lunga conservazione, tra cui pasta, riso, legumi in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, zucchero, succhi di frutta, confetture, fette biscottate, biscotti, merendine, alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini, oltre a prodotti per l’igiene personale, della casa e detersivi.

È inoltre possibile partecipare attivamente all’iniziativa offrendo il proprio tempo come volontari presso i banchetti della raccolta alimentare. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Marilena Pasini al numero 338 8504885 a partire dalle 15.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

