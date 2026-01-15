Gambettola, furto con la tecnica della monetina: arrestata coppia

Nel pomeriggio di martedì 13 gennaio i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato una donna di 33 anni e un uomo di 28 anni, entrambi di origine peruviana e residenti in provincia di Milano, con l’accusa di furto aggravato in concorso.
L’intervento è scattato nel parcheggio di un supermercato di Gambettola, dove una anziana signora è stata vittima del cosiddetto “furto con la tecnica della monetina”. Il metodo è ormai noto: uno dei complici distrae la vittima facendole credere di aver perso alcune monete, lasciandole cadere a terra. Mentre la persona si china per raccoglierle, il secondo complice ne approfitta per rubare effetti personali lasciati incustoditi, come borse o oggetti di valore all’interno dell’auto.
Grazie alla presenza sul territorio delle pattuglie del Nucleo Radiomobile di Cesenatico, supportate dai militari della Stazione di Gambettola, già impegnate per la segnalazione di un’auto sospetta, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare rapidamente il veicolo utilizzato dalla coppia per la fuga. All’interno dell’auto è stata trovata la borsa sottratta pochi minuti prima, contenente telefono cellulare, documenti, carte di credito e circa 600 euro in contanti.
La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’anziana proprietaria, che ha potuto così riavere tutti i suoi effetti personali.
I due sono stati condotti alla Compagnia dei carabinieri di Cesenatico e, al termine delle formalità di rito, arrestati su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì. Dopo l’udienza per direttissima, il tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.