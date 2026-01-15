Gambettola, furto con la tecnica della monetina: arrestata coppia

Grazie alla presenza sul territorio delle pattuglie del Nucleo Radiomobile di Cesenatico, supportate dai militari della Stazione di Gambettola, già impegnate per la segnalazione di un’auto sospetta, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare rapidamente il veicolo utilizzato dalla coppia per la fuga. All’interno dell’auto è stata trovata la borsa sottratta pochi minuti prima, contenente telefono cellulare, documenti, carte di credito e circa 600 euro in contanti.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’anziana proprietaria, che ha potuto così riavere tutti i suoi effetti personali.

I due sono stati condotti alla Compagnia dei carabinieri di Cesenatico e, al termine delle formalità di rito, arrestati su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì. Dopo l’udienza per direttissima, il tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.