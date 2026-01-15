La musica, gli aneddoti della famiglia, i sogni: Riccarda Casadei a “Sa dit?”

La musica, tutta. Il sogno di indossare le punte per diventare ballerina di danza classica, da bambina.
Riccarda Casadei a “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei” si presta ad una chiacchierata aperta, gioiosa, con aneddoti – anche – della su famiglia, quindi della Romagna.
La nuova puntata, condotta da Giulia Zannetti e prodotta da livingcesenatico.it, sarà online venerdì 16 gennaio. Buon ascolto!
