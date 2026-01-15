Oggetti smarriti, fioccano monopattini elettrici e biciclette

Oggetti smarriti da ottobre a dicembre
L’elenco degli oggetti smarriti da ottobre a dicembre è lungo. Complice, forse anche la presenza di numerosi turisti in città per le festività. Tra gli oggetti presenti nell’ufficio preposto del comune stupisce la presenza dei monopattini elettrici: ben tre quelli registrati il 30 dicembre. Come si faccia a perdere un monopattino è un mistero, forse osno stati rubati e abbandonati? Probabile. Sta di fatto che ce ne sono tre che aspettano di ricongiungersi con il legittimo proprietario.
Non solo monopattini
Tra i rinvenimenti ci sono anche sette biciclette, di cui una elettrica. Tra gli altri ci sono portafogli, portamonete, un cellulare e un bancomat. Qualcuno ha anche smarrito una borsa con la cartella clinica. Nel caso in cui gli oggetti non vengano reclamati saranno oggetto di donazione, alienazione o distruzione, nel pieno rispetto delle procedure e delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.
Dove recarsi per reclamarli?
Per reclamare un oggetto smarrito è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, martedì dalle 15:30 alle 17:00, sabato dalle 10:00 alle 12:00. È necessario portare con sé un documento di identità o di riconoscimento valido.