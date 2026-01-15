Oggetti smarriti, fioccano monopattini elettrici e biciclette

Non solo monopattini

Tra i rinvenimenti ci sono anche sette biciclette, di cui una elettrica. Tra gli altri ci sono portafogli, portamonete, un cellulare e un bancomat. Qualcuno ha anche smarrito una borsa con la cartella clinica. Nel caso in cui gli oggetti non vengano reclamati saranno oggetto di donazione, alienazione o distruzione, nel pieno rispetto delle procedure e delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.