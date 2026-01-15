Si smonta il Presepe della Marineria, dopo un dicembre da record

Domani (venerdì 16 gennaio), inizieranno le operazioni di smontaggio del Presepe della Marineria di Cesenatico, uno degli eventi natalizi più suggestivi della Riviera romagnola. A occuparsene sarà la squadra di addetti del Museo della Marineria, che procederà allo smontaggio delle statue, dell’illuminazione e della grande stella posizionata sul tradizionale Trabaccolo.

Il bilancio di questo periodo natalizio è decisamente positivo. Dicembre si conferma un mese di grande successo sia per il presepe che per il museo. Sono infatti 3.430 le presenze registrate al Museo della Marineria di Cesenatico, anche grazie alla mostra “Disegnare per ricordare. Gli orizzonti marittimi di Gianluca Marcon”, che ha attirato un pubblico numeroso composto da velisti, appassionati di mare e di viaggi marittimi.