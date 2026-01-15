 Skip to main content
Si smonta il Presepe della Marineria, dopo un dicembre da record

Anna Budini15 Gennaio 2026
presepe della marineria 2025 natale

Domani (venerdì 16 gennaio), inizieranno le operazioni di smontaggio del Presepe della Marineria di Cesenatico, uno degli eventi natalizi più suggestivi della Riviera romagnola. A occuparsene sarà la squadra di addetti del Museo della Marineria, che procederà allo smontaggio delle statue, dell’illuminazione e della grande stella posizionata sul tradizionale Trabaccolo.

Il bilancio di questo periodo natalizio è decisamente positivo. Dicembre si conferma un mese di grande successo sia per il presepe che per il museo. Sono infatti 3.430 le presenze registrate al Museo della Marineria di Cesenatico, anche grazie alla mostra Disegnare per ricordare. Gli orizzonti marittimi di Gianluca Marcon”, che ha attirato un pubblico numeroso composto da velisti, appassionati di mare e di viaggi marittimi.

presepe marineria 2025

A questi numeri si aggiungono le migliaia di visitatori arrivati per ammirare il Presepe della Marineria, presenze difficili da quantificare con precisione ma che confermano come quest’anno sia stato uno dei più importanti di sempre, con una partecipazione superiore rispetto agli anni passati.

Il successo del Presepe della Marineria di Cesenatico sta inoltre facendo scuola anche oltre i confini locali. Sull’onda dell’esperienza cesenaticense, iniziative simili stanno iniziando a diffondersi in altre città di mare come La Spezia, oltre che in Francia e in Croazia, dove si comincia ad addobbare le barche e a valorizzare il patrimonio marittimo durante il periodo natalizio.

