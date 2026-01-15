Spaccio, arrestato 75enne. Sequestrati 20mila euro

Operazione della Squadra Mobile: l’uomo, un pregiudicato con 15 precedenti specifici, è stato sorpreso dopo una cessione in centro. Sequestrati 70 grammi di cocaina.

Nonostante l’età avanzata e un curriculum criminale già ampiamente noto alle forze dell’ordine, continuava a gestire un fiorente giro di affari legato al traffico di stupefacenti. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 75 anni, residente nelle campagne tra Ravenna e Forlì, colto in flagranza di reato durante un servizio di contrasto alla microcriminalità.

Il pedinamento e il blitz

L’operazione è scattata quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto a bordo della propria auto nei pressi del centro storico di Forlì, a breve distanza dalla Questura. I poliziotti hanno deciso di pedinarlo, assistendo a un rapido “dentro e fuori” da un appartamento: un movimento tipico che ha subito fatto ipotizzare una cessione di droga.

Il sospetto ha trovato conferma immediata: fermato dagli agenti della sezione Narcotici, è emerso che l’uomo aveva appena consegnato una dose di cocaina.