Spaccio, arrestato 75enne. Sequestrati 20mila euro

Operazione della Squadra Mobile: l’uomo, un pregiudicato con 15 precedenti specifici, è stato sorpreso dopo una cessione in centro. Sequestrati 70 grammi di cocaina.
Nonostante l’età avanzata e un curriculum criminale già ampiamente noto alle forze dell’ordine, continuava a gestire un fiorente giro di affari legato al traffico di stupefacenti. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 75 anni, residente nelle campagne tra Ravenna e Forlì, colto in flagranza di reato durante un servizio di contrasto alla microcriminalità.
Il pedinamento e il blitz
L’operazione è scattata quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto a bordo della propria auto nei pressi del centro storico di Forlì, a breve distanza dalla Questura. I poliziotti hanno deciso di pedinarlo, assistendo a un rapido “dentro e fuori” da un appartamento: un movimento tipico che ha subito fatto ipotizzare una cessione di droga.
Il sospetto ha trovato conferma immediata: fermato dagli agenti della sezione Narcotici, è emerso che l’uomo aveva appena consegnato una dose di cocaina.
Il tesoro nelle casseforti: droga e contanti
La perquisizione si è poi spostata nell’abitazione del 75enne. Qui, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio quartier generale dello spaccio. All’interno di due casseforti sono stati rinvenuti:
70 grammi di cocaina pura;
20mila euro in contanti, suddivisi in mazzette e ritenuti provento dell’attività illecita.
La decisione del Giudice
Nonostante i legali abbiano cercato di mitigare la posizione dell’anziano, il Giudice, in sede di convalida, ha sottolineato la pericolosità sociale del soggetto. Con ben 15 precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Giro di vite del Questore: i numeri dell’operazione
L’arresto del 75enne è solo l’ultimo tassello di una più ampia strategia di controllo del territorio intensificata dal Questore. Grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, negli ultimi giorni il bilancio delle attività di contrasto al crimine cittadino riporta:
3 arresti in flagranza di reato;
Oltre 40 dosi di eroina rimosse dal mercato;
Circa 100 dosi di cocaina sequestrate;
Oltre 20.000 euro sottratti alla criminalità locale.
L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta lungo l’asse Ravenna-Forlì per smantellare le reti di distribuzione che alimentano il mercato dello sballo nelle province romagnole.