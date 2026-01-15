Zadina, addio all’ultima palancola: entro febbraio la rimozione del “monumento” d’acciaio

Il pericolo delle buche alla foce

La rimozione è considerata una priorità non solo per il decoro, ma soprattutto per la sicurezza. La zona della foce è infatti caratterizzata da correnti che creano improvvise buche nel fondale. La presenza della palancola, unita a queste insidie sabbiose, rappresentava un rischio concreto per chiunque decidesse di passeggiare in quel tratto di mare (anche se vietato), rischiando di essere colto alla sprovvista dal cambio di profondità.

Un intervento tecnico complesso

L’operazione di rimozione prevista per febbraio non sarà semplice. La palancola affonda nella sabbia per diversi metri, richiedendo l’intervento di ditte specializzate in lavori marittimi e subacquei. Saranno necessari mezzi idonei a operare in acqua per “disancorare” la struttura metallica dal fondale e liberare definitivamente lo specchio d’acqua antistante il canale.

Con questo intervento, la spiaggia di Zadina tornerà alla sua piena fruibilità in vista della prossima stagione turistica, chiudendo definitivamente il cantiere che ha interessato il confine tra Cesenatico e Cervia.