Zadina, addio all’ultima palancola: entro febbraio la rimozione del “monumento” d’acciaio

L’ultimo lascito del cantiere al canale
Si avvia verso la conclusione definitiva il capitolo legato al cantiere del canale di Zadina-Tagliata. Secondo le ultime informazioni raccolte, entro il mese di febbraio verrà finalmente rimossa l’ultima palancola rimasta in corrispondenza dello sbocco del canalino in mare, eliminando un ostacolo che ha condizionato, anche se marginalmente, l’area durante l’ultima stagione estiva.
Un ostacolo rimasto “isolato”
L’elemento metallico fa parte del complesso sistema di sostegno utilizzato durante i lavori di rifacimento del canale. Mentre il resto del cantiere era stato smantellato regolarmente, l’azienda incaricata non era riuscita a sradicare quest’ultimo pilastro, rimasto conficcato profondamente nel fondale.
Per garantire la sicurezza di turisti e residenti durante l’estate, è stato necessario delimitare la zona con dei galleggianti di segnalazione, evitando che i bagnanti si avvicinassero troppo al profilo tagliente dell’acciaio.
Il pericolo delle buche alla foce
La rimozione è considerata una priorità non solo per il decoro, ma soprattutto per la sicurezza. La zona della foce è infatti caratterizzata da correnti che creano improvvise buche nel fondale. La presenza della palancola, unita a queste insidie sabbiose, rappresentava un rischio concreto per chiunque decidesse di passeggiare in quel tratto di mare (anche se vietato), rischiando di essere colto alla sprovvista dal cambio di profondità.
Un intervento tecnico complesso
L’operazione di rimozione prevista per febbraio non sarà semplice. La palancola affonda nella sabbia per diversi metri, richiedendo l’intervento di ditte specializzate in lavori marittimi e subacquei. Saranno necessari mezzi idonei a operare in acqua per “disancorare” la struttura metallica dal fondale e liberare definitivamente lo specchio d’acqua antistante il canale.
Con questo intervento, la spiaggia di Zadina tornerà alla sua piena fruibilità in vista della prossima stagione turistica, chiudendo definitivamente il cantiere che ha interessato il confine tra Cesenatico e Cervia.