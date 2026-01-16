 Skip to main content
Calze fini, giradischi, mele di tutti i tipi: l’animo rock di Riccarda Casadei a “Sa dit?”

Giulia Zannetti16 Gennaio 2026
Riccarda casadei sa dit

Nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”: una chiacchierata rock e appassionata con Riccarda Casadei.

Un amore profondo per il padre e la sua famiglia d’origine.

Il buongiorno ogni mattina al bar davanti casa, luogo di incontro per cominciare a vivere con il piede giusto, rigorosamente con la brioche.

Internet e il bancomat da poco: ma da chi è sempre stata al passo con i tempi, non poteva sottrarsi…!

Cesenatico è bella tutta, come la frase che da bambina le ripetevano: “l’aria del mare fa bene alla salute”.

Un pò di più in inverno, quando non ci sono distrazioni e te ne stai con te stesso.

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

