Ecco l’entry list del nuovo Challenger Atp di Cesenatico “Start Romagna Cup

I top player

In cima alla lista degli iscritti figura il 21enne croato Luka Mikrut, n.163 del ranking mondiale (a fine agosto a Como ha alzato il suo primo trofeo in questa categoria di tornei), seguito da due davisman, vale a dire l’estone Daniil Glinka (n.199), che a fine 2025 ha conquistato il titolo nel Challenger canadese di Drummondville, e il bosniaco Nerman Fatic (223), per il quale la Romagna è ormai una seconda casa avendo come coach Patricio Remondegui e vestendo in serie A i colori del Ct Zavaglia Ravenna.

Tanti occhi saranno puntati anche su Nishesh Basavareddy (239), 20enne statunitense di origini indiane protagonista delle ultime due edizioni delle Next Gen Atp Finals e in queste ore anche a Melbourne, dove ha superato le qualificazioni degli Australian Open. Numeri alla mano, ambiscono a recitare una parte importante sui campi di via Magellano pure l’elvetico Remy Bertola (255), il francese Calvin Hemery (259) e il russo Ivan Gakhov (261).