Nomade apre a Cesenatico: brunch e tapas sul porto canale

C’è chi sceglie di abbassare la serranda e chi, invece, decide di investire su Cesenatico e sul suo iconico porto canale. È il caso di Nomade brunch and tapas, il nuovo locale aperto dal 1° gennaio in via Mazzini 2, nel cuore del centro storico di Cesenatico, a due passi dal porto canale.
Dietro al progetto c’è Nicola Cardia, che ha deciso di puntare su una cucina internazionale capace di fondersi con il pesce di Cesenatico, creando un’offerta originale e contemporanea. “Ho viaggiato tanto – spiega Nicola – e ho pensato che a Cesenatico mancasse un posto dove fermarsi per un brunch o gustare tapas accompagnate da un bicchiere di vino o da un drink”.
Nomade nasce come una proposta veloce e informale, pensata per chi vuole mangiare bene senza l’impegno di una cena tradizionale. Attualmente il locale è aperto la mattina fino a mezzogiorno, ma da febbraio aprirà anche la sera, ampliando l’offerta con le sue tapas internazionali.
Il menù è un vero viaggio intorno al mondo: sapori dall’Asia, dall’Australia e dalla Spagna, reinterpretati con materie prime locali e il pescato dell’Adriatico. “Sarà un menù itinerante, da qui il nome Nomade – continua Cardia – un luogo che si differenzia, dove la parola chiave è condivisione“.
La scelta di aprire proprio a Cesenatico non è casuale. “Abito qui – racconta Nicola – ma soprattutto vedere questo locale chiuso, in una posizione così centrale vicino al porto canale di Cesenatico, era un colpo al cuore”. Grande attenzione è stata riservata anche all’estetica, con un ambiente curato nei dettagli e carta da parati colorata, pensata per catturare lo sguardo e rendere Nomade immediatamente riconoscibile.
Con Nomade brunch and tapas, Cesenatico si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per chi cerca brunch a Cesenatico, tapas sul porto canale e una cucina internazionale che dialoga con la tradizione locale.