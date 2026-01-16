Nomade apre a Cesenatico: brunch e tapas sul porto canale

C’è chi sceglie di abbassare la serranda e chi, invece, decide di investire su Cesenatico e sul suo iconico porto canale. È il caso di Nomade brunch and tapas, il nuovo locale aperto dal 1° gennaio in via Mazzini 2, nel cuore del centro storico di Cesenatico, a due passi dal porto canale.

Dietro al progetto c’è Nicola Cardia, che ha deciso di puntare su una cucina internazionale capace di fondersi con il pesce di Cesenatico, creando un’offerta originale e contemporanea. “Ho viaggiato tanto – spiega Nicola – e ho pensato che a Cesenatico mancasse un posto dove fermarsi per un brunch o gustare tapas accompagnate da un bicchiere di vino o da un drink”.