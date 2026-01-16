Un Mare di Lana Knitting Cesenatico: al via tesseramenti e attività 2026

Un Mare di Lana Knitting Cesenatico riparte: nuove attività, tesseramenti 2026 e un progetto per la primavera.
Un Mare di Lana Knitting ha riaperto gli incontri nella nuova sede di via della Repubblica 113, punto di riferimento per socie storiche e nuove appassionate di lavoro a maglia e uncinetto.
Tesseramento 2026:
Con l’avvio delle attività è partito anche il tesseramento 2026, che sta già registrando nuove iscrizioni, segno di un interesse vivo e in crescita attorno all’associazione. Un fermento positivo che accompagna l’entusiasmo per un nuovo progetto di installazione artistica previsto per la primavera, attualmente in fase di ideazione e progettazione, che coinvolgerà come sempre la creatività collettiva delle partecipanti.
Per informazioni su tesseramenti e attività è possibile partecipare agli incontri settimanali presso la sede di via della Repubblica 113 ovvero contattare Aurelia al numero 335 780 1342.
Le attività:
Già prima di Natale, Un Mare di Lana aveva organizzato un corso dedicato alle nuove “uncinettine”, un momento di avvicinamento alle tecniche di base dell’uncinetto che ha riscosso grande partecipazione e ha portato all’ingresso di nuove socie. Un’esperienza che l’associazione intende riproporre anche nei prossimi mesi, con l’idea di organizzare nuovi corsi presso la nuova sede, sulla scia del successo dei laboratori dello scorso anno, come quelli dedicati alla realizzazione delle borse.
Un Mare di Lana Knitting Cesenatico conferma così la propria vocazione: essere uno spazio di incontro, condivisione e creatività, dove il filo diventa strumento di relazione e il lavoro manuale occasione di partecipazione attiva alla vita culturale della città.