Un Mare di Lana Knitting Cesenatico: al via tesseramenti e attività 2026

Tesseramento 2026:

Con l’avvio delle attività è partito anche il tesseramento 2026, che sta già registrando nuove iscrizioni, segno di un interesse vivo e in crescita attorno all’associazione. Un fermento positivo che accompagna l’entusiasmo per un nuovo progetto di installazione artistica previsto per la primavera, attualmente in fase di ideazione e progettazione, che coinvolgerà come sempre la creatività collettiva delle partecipanti.

Per informazioni su tesseramenti e attività è possibile partecipare agli incontri settimanali presso la sede di via della Repubblica 113 ovvero contattare Aurelia al numero 335 780 1342.