Notizie

A fuoco un camion dei rifiuti: svuotato il carico per spegnere il rogo

Giulia Zannetti17 Gennaio 2026
Vigili del fuoco

Il fatto:

Alle ore 8:45 di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute in Via Mariana per l’incendio di un automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco:

Il personale operativo ha provveduto a svuotare il carico del camion sulla sede stradale per poter aggredire le fiamme più efficacemente. Il rogo è stato limitato ai soli rifiuti, evitando che l’incendio si propagasse e danneggiasse la struttura del mezzo.

Non si segnalano persone ferite o intossicate.

