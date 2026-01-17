A fuoco un camion dei rifiuti: svuotato il carico per spegnere il rogo

L’intervento dei Vigili del Fuoco:

Il personale operativo ha provveduto a svuotare il carico del camion sulla sede stradale per poter aggredire le fiamme più efficacemente. Il rogo è stato limitato ai soli rifiuti, evitando che l’incendio si propagasse e danneggiasse la struttura del mezzo.

Non si segnalano persone ferite o intossicate.