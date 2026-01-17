Cesenatico, al via il teatro per bambini e famiglie

ATER Fondazione:

ATER è una Fondazione a partecipazione pubblica senza fini di lucro i cui Soci sono la Regione Emilia-Romagna e 40 Comuni di dimensioni medie e piccole che hanno sede sul territorio regionale. Nata nel 1964 come Associazione Teatri Emilia-Romagna, ATER è il frutto della scelta lungimirante di diversi Comuni capoluogo di provincia e altri Comuni minori di sviluppare politiche culturali a favore dei propri cittadini in campo teatrale, musicale e della danza. Nel 2020 ATER è divenuta Fondazione, attraverso un processo che ne ha ridisegnato le funzioni e gli obiettivi.

La Fondazione opera secondo una politica culturale di ampio respiro che si propone di accrescere la qualità e la multidisciplinarietà delle proposte; supportare gli operatori e favorire la creatività emergente; stabilire e mantenere un forte legame con i territori, operando in una logica di rete; assumere i luoghi teatrali come centri di produzione culturale radicati nelle comunità; promuovere il sistema regionale dello spettacolo all’estero.

La Fondazione svolge la funzione di Circuito Regionale Multidisciplinare – riconosciuto dal Ministero della Cultura – attraverso il quale programma diverse centinaia spettacoli all’anno in tutto il territorio emiliano-romagnolo. Inoltre, gestisce direttamente 16 sale teatrali in convenzione con i Comuni Soci, con i quali collabora per lo sviluppo di numerosi progetti e iniziative.

Nel corso del 2024 ATER Fondazione ha portato in scena 570 spettacoli, per un pubblico complessivo di circa 100.000 spettatori in 49 Comuni dell’Emilia-Romagna.