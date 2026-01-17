Cesenatico, al via il teatro per bambini e famiglie

Il primo spettacolo della stagione:
La programmazione di teatro per famiglie del Teatro Comunale di Cesenatico aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.
Il primo spettacolo si intitola Vassilissa e la Babaracca e andrà in scena il 18 gennaio alle 16 al Comunale.
Lo spettacolo è consigliato ai bambini dai 6 anni in su dai 6 anni in su. Intero 6 euro + prevendita; ridotto 5 euro + prevendita su Vivaticket le prevendite terminano il giorno prima dell’evento a mezzanotte.
Gli altri spettacoli a Cesenatico:
Il primo febbraio, sempre alle 16, sarà la volta de “La favola di Peter”; uno spettacolo consigliato dai sei anni in su. Prevendite su vivaticket.
Terzo ed ultimo appuntamento sarà “Teresa che catturò il buio” ed è in calendario per il 1 marzo sempre alle 16 (prev. Vivaticket).
La trama:
Vassilissa è una bambina abituata a dire sempre sì, solo sì, sì mamma, si papà, sì a tutti pur di essere amata. E’ una bambina brava e ubbidiente, la figlia perfetta che qualunque genitore vorrebbe: non si oppone, non protesta, non fa nulla di diverso da quello che gli viene chiesto. Vassilissa si prende cura degli adulti come se l’adulta fosse lei, a tal punto che quando la mamma muore è lei a rassicurare il padre accettando che si risposi. Poco prima di morire, la mamma dona a Vassilissa una bambolina alla quale chiedere aiuto in caso di difficoltà. Difficoltà che non esitano a presentarsi quando entra nella nuova casa: non appena il padre parte per un lungo viaggio d’affari, la nuova moglie rivela presto il suo cuore di matrigna e costringe Vassilissa ai lavori più umili e faticosi. Esasperata dalla piccola adulta che si ritrova in casa, la matrigna la manda con l’inganno nel bosco a cercare il fuoco dalla Baba Jaga, certa che non farà più ritorno. L’unica ad avere il fuoco sempre acceso è la terribile strega che vive arroccata nella Babaracca, la casa selvaggia con occhi di fuoco con la quale riduce i bambini in polpette. La Baba Jaga invece tiene Vassilissa con sé promettendole il fuoco se riuscirà a superare delle prove impossibili. Grazie all’aiuto della bambolina e alla vicinanza con questa strega da cui tutti fuggono, Vassilissa scopre che non è poi così terribile dire ciò che si pensa per davvero, correndo il rischio di non essere accettati; scopre che il sì ha senso perché c’è il no, che si può essere amati anche quando non si è d’accordo.
Sciroppo di Teatro:
Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L’esperienza a teatro si configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie – contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere – sulla coesione e sull’inclusione sociale.
Per questa 5° edizione, più di 260 pediatri e 43 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo che contiene un Family&Friends Pass, un unico pass, che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3€ ciascuno. Il pass garantisce l’ingresso a un’intera famiglia, se numerosa, ma è utilizzabile anche da nuclei non necessariamente familiari, così da promuovere il coinvolgimento di amici, compagni di scuola, vicini. A Cesenatico è stato consegnato ai pediatri di via Gramsci, 19.
Nel complesso, quest’anno, sono oltre 90 gli spettacoli in programma in 31 teatri del territorio, distribuiti in 30 Comuni dell’Emilia-Romagna, attraverso 7 province.
L’edizione 2026 di Sciroppo di Teatro® è sostenuta da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed Emil Banca Credito Cooperativo.
La rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro® è disponibile al seguente link:
https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2026
ATER Fondazione:
ATER è una Fondazione a partecipazione pubblica senza fini di lucro i cui Soci sono la Regione Emilia-Romagna e 40 Comuni di dimensioni medie e piccole che hanno sede sul territorio regionale. Nata nel 1964 come Associazione Teatri Emilia-Romagna, ATER è il frutto della scelta lungimirante di diversi Comuni capoluogo di provincia e altri Comuni minori di sviluppare politiche culturali a favore dei propri cittadini in campo teatrale, musicale e della danza. Nel 2020 ATER è divenuta Fondazione, attraverso un processo che ne ha ridisegnato le funzioni e gli obiettivi.
La Fondazione opera secondo una politica culturale di ampio respiro che si propone di accrescere la qualità e la multidisciplinarietà delle proposte; supportare gli operatori e favorire la creatività emergente; stabilire e mantenere un forte legame con i territori, operando in una logica di rete; assumere i luoghi teatrali come centri di produzione culturale radicati nelle comunità; promuovere il sistema regionale dello spettacolo all’estero.
La Fondazione svolge la funzione di Circuito Regionale Multidisciplinare – riconosciuto dal Ministero della Cultura – attraverso il quale programma diverse centinaia spettacoli all’anno in tutto il territorio emiliano-romagnolo. Inoltre, gestisce direttamente 16 sale teatrali in convenzione con i Comuni Soci, con i quali collabora per lo sviluppo di numerosi progetti e iniziative.
Nel corso del 2024 ATER Fondazione ha portato in scena 570 spettacoli, per un pubblico complessivo di circa 100.000 spettatori in 49 Comuni dell’Emilia-Romagna.