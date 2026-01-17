Molo di Levante, da metà febbraio ultimata la riqualificazione

Il punto della situazione

La Giunta Comunale nel dicembre 2025 aveva approvato una variazione di bilancio urgente da € 80.000 proprio per coprire i danni della mareggiata. Dal mese di ottobre erano ripresi i lavori – dopo la pausa per la stagione estiva– e per completare la sostituzione delle celle – non potendo utilizzare il pontone per esigenze dettate dalla capitaneria di porto – è stata creata una vera e propria pista per il passaggio dei mezzi pesanti realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Proprio la pista è stata fortemente danneggiata dalla mareggiata, insieme ad alcuni manufatti prefabbricati costituenti il basamento delle nuove celle frangiflutti, che ora sono da ricostruire in stabilimento. Nella scorsa primavera è stata ultimata la prima parte di riqualificazione con la realizzazione della paratoia orizzontale e il muretto anti esondazione di 96cm. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di € 1.500.000,00 che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.