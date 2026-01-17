Riccione Capitale italiana del mare 2026: candidatura e premio da 1 milione di euro

Riccione punta al futuro senza perdere il legame con la propria identità e ufficializza la candidatura a Capitale italiana del mare 2026. Il progetto si presenta con il claim “Ric26: un tuffo nel sogno. Riccione Capitale italiana del mare”, una visione che va oltre lo slogan e mette al centro il mare come spazio di benessere, cultura, lavoro e innovazione sostenibile.

“Un tuffo nel sogno” richiama l’anima balneare della città e la sua storica vocazione all’accoglienza, trasformando il mare in un luogo fisico e simbolico da cui ripensare lo sviluppo, rafforzare l’identità condivisa e costruire nuove opportunità legate alla blue economy.

La candidatura è stata fortemente voluta dalla sindaca Daniela Angelini, che ha promosso un percorso rapido ma altamente partecipato, coinvolgendo l’intero sistema cittadino legato al mare e alla costa. Il Comune ha così presentato la domanda per il bando istituito per la prima volta dal Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il titolo di Capitale italiana del mare prevede un finanziamento di un milione di euro per il comune vincitore, destinato a progetti di valorizzazione della cultura marittima e di tutela della biodiversità, in linea con gli obiettivi del Piano del mare 2023–2025.