 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Smog Emilia Romagna: emergenza da bollino rosso

Giulia Zannetti17 Gennaio 2026
smog

Il bollino rosso causa smog, e relative misure emergenziali, saranno prorogate sino a lunedì 19 gennaio incluso in tutte le province dell’Emilia Romagna.

Questo, l’esito del bollettino di Arpae che fissa per lunedì 19 una nuova rilevazione di polveri inquinanti.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Si apprende da Ansa, inoltre, che da Piacenza a Rimini le misure extra per contenere i livelli di pm10, prevedono anche lo stop ai veicoli diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Tags:

Leave a Reply

Share