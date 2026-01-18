Riccione si candida a capitale del mare con due navi di Cesenatico

Un simpatico colpo d’occhio

Fa sorridere, e lo scriviamo con simpatia e con il più lieto dei campanilismi tanto cari alla Romagna, che nel manifesto che annuncia la candidatura ci siano tre imbarcazioni storiche con vele al terzo. Due su tre sono di Cesenatico: il Barchet (trabaccolo che quest’anno compie 101 anni) e il bragozzo San Nicolò. Quella in primo piano è la Saviolina che è un lancione riccionese.