Sigarette sempre più care: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto

L’ultima manovra ha decretato, anche, rincari delle sigarette: da quest’anno sino al 2028 aumenteranno progressivamente.
Nella specie saranno le Philip Morris ad aumentare fino a 30 centesimi a pacchetto ovvero le Marlboro che toccheranno i 6,80 a pacchetto. I Monopoli, nei giorni a venire, metteranno mano anche ai listini delle altre marche.
Aumento previsto anche per sigari e tabacco trinciato, ma non quello “riscaldato”.
In tutto questo – si consideri il danno alla salute e l’inquinamento – alle casse dello Stato è garantita un’entrata di ben 15 miliardi ai quali si aggiunge ora oltre 1 miliardo dal 2026.
Un dibattito, quello sulle “bionde”, destinato comunque a proseguire. Si segnala, ad esempio, che da anni l’associazione degli oncologi chiede un aumento eccezionale di 5 euro pacchetto, utile per sostenere le cure sanitarie, conseguenza spesso di questo vizio.