Tra storia e fantasmi: il “soldatino” di Cesenatico

“Ero giovane, allora – racconta Checco – eppure lo ricordo come fosse adesso. Abitavo in vicolo Caporali, oggi via Saffi. Era una notte come le altre, o almeno così deve essermi sembrata. Di certo mi sbagliavo: ero in camera mia, a letto, pronto a dormire quando vidi davanti a me una figura. Che strano, era ben illuminata nonostante la stanza fosse al buio. La scrutavo senza paura, eppure nessuno sarebbe dovuto essere con me in quel momento. Era un uomo, un ragazzo. Era un giovane soldato che sembrava fare la guardia: una mano sul fucile, appoggiato a terra, l’altra nel cappotto”.

Che si trattasse di un sogno?

“No, non stavo sognando – prosegue Francesco – ma ammetto che il dubbio fosse venuto anche a me. Pensavo di avere le traveggole, all’inizio. Provavo a parlagli, ma non rispondeva. Restava lì, con un sorriso sereno sul volto, e ogni tanto si guardava intorno. Niente di più. Prendevo appunti sul suo aspetto e sul suo abbigliamento, non volevo dimenticarlo. Vedendo che indossava una divisa feci diverse ricerche, fino a risalire che si trattava con ogni probabilità di un fante della Prima Guerra Mondiale.”

“Non l’ho raccontato quasi a nessuno. Parlando con una mia anziana vicina venni a sapere di un giovane ‘soldatino’ che durante la guerra prestava servizio proprio in quella zona. Faceva la guardia a un traliccio dell’Enel e, ascoltando il racconto della signora, era morto in circostanze violente e misteriose. Doveva essere lui che veniva a farmi visita di notte”.