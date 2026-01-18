 Skip to main content
Supermercati, Conad boccia le chiusure domenicali

Anna Budini18 Gennaio 2026
supermarket

Conad dice no alle chiusure domenicali dei supermercati. Il presidente Mauro Lusetti respinge la proposta avanzata dal numero uno di Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive, che aveva ipotizzato un accordo tra gli operatori della Grande distribuzione per tenere chiusi gli esercizi la domenica.

“No alle chiusure domenicali, non aiutano”, ha spiegato Lusetti in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il presidente di Conad, le priorità per il settore sono ben altre: “Oggi bisogna ridare potere d’acquisto ai consumatori”.

Lusetti ha ricordato che la domenica rappresenta un giorno strategico per i supermercati: circa il 10 per cento delle vendite settimanali si concentra proprio in quella giornata. Un volume che, in caso di chiusura, non verrebbe recuperato, ma finirebbe per spostarsi verso altri canali o forme di consumo. Per questo, conclude Conad, la strada delle chiusure domenicali non è una soluzione efficace né per le imprese né per i clienti.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

