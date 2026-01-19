Gli 8Hertz live al Mamy’s: l’elettro-rock d’autore approda a Cesenatico

Tra nostalgia e futuro: il suono degli 8Hertz

La formula del trio è chiara e d’impatto: un sound che spazia dall’elettronica più spinta alla new wave, mantenendo però radici ben salde nel rock. A distinguere il progetto è la scelta linguistica: i testi sono rigorosamente in italiano, una sfida vinta nel dare forma a narrazioni moderne e ricercate su tappeti sonori internazionali.

La discografia e il nuovo tour “1993”

Dopo l’esordio convincente del 2023 con l’album Controllo, la band ha alzato l’asticella lo scorso maggio con l’uscita di “1993”. Il nuovo disco rappresenta la piena maturità del gruppo, un viaggio sonoro che mescola richiami vintage a una produzione contemporanea.

Il live al Mamy’s è una delle tappe più attese del loro tour 2026, partito ufficialmente con il sold-out in esclusiva allo Spazio Webo di Pesaro lo scorso dicembre. Sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e lasciarsi travolgere dal ritmo di una delle formazioni più interessanti della scena locale.

Info utili

Chi: 8Hertz (Elettro-rock/New Wave)

Dove: Mamy’s, Cesenatico

Quando: Venerdì 23 gennaio, ore 22:00

Ingresso: Gratuito