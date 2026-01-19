Gli 8Hertz live al Mamy’s: l’elettro-rock d’autore approda a Cesenatico

Dagli album al palco: gli 8Hertz portano il tour “1993” a Cesenatico
C’è un battito nuovo che attraversa la Romagna, ed è quello degli 8Hertz. Il trio cesenate, reduce dal successo dei primi live, si prepara a giocare in casa: venerdì 23 gennaio la band salirà sul palco del Mamy’s di Cesenatico (ore 22:00 circa, ingresso libero) per una serata che promette di fondere energia rock e atmosfere sintetiche.
La formazione
La formazione conta artisti del calibro di Michele Grotti (voce), il mago della sei corde Lorenzo Gasperoni (chitarra elettrica) E il lord Jacopo Gabanini al sintetizzatore e campionatore. Quest’ultimo componente della formazione si è distinto in passato per il muro del suono con il quale ha inciso gli album della Banda dei Sospiri, una formazione d’avanguardia che sarà compresa tra qualche decade.
Tra nostalgia e futuro: il suono degli 8Hertz
La formula del trio è chiara e d’impatto: un sound che spazia dall’elettronica più spinta alla new wave, mantenendo però radici ben salde nel rock. A distinguere il progetto è la scelta linguistica: i testi sono rigorosamente in italiano, una sfida vinta nel dare forma a narrazioni moderne e ricercate su tappeti sonori internazionali.
La discografia e il nuovo tour “1993”
Dopo l’esordio convincente del 2023 con l’album Controllo, la band ha alzato l’asticella lo scorso maggio con l’uscita di “1993”. Il nuovo disco rappresenta la piena maturità del gruppo, un viaggio sonoro che mescola richiami vintage a una produzione contemporanea.
Il live al Mamy’s è una delle tappe più attese del loro tour 2026, partito ufficialmente con il sold-out in esclusiva allo Spazio Webo di Pesaro lo scorso dicembre. Sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e lasciarsi travolgere dal ritmo di una delle formazioni più interessanti della scena locale.
Info utili
Chi: 8Hertz (Elettro-rock/New Wave)
Dove: Mamy’s, Cesenatico
Quando: Venerdì 23 gennaio, ore 22:00
Ingresso: Gratuito