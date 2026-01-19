Adriatic Series Triathlon 2026: la presentazione ufficiale

Il 15 gennaio 2026, durante una “Flipper Live”, il Presidente della Flipper Triathlon, Raffaele Avigliano, e lo speaker Dario Daddo Nardone hanno presentato ufficialmente le tappe del circuito Adriatic Series Triathlon e diverse altre novità.
Il calendario 2026 prevede complessivamente otto appuntamenti, a partire dal Duathlon di Tolentino del 29 marzo, per concludersi con la kermesse di Ischitella di fine ottobre, dedicata al Campionato Italiano di Triathlon Superlungo, al Triathlon 113 e alla nuova distanza AS40 no draft.
Nel corso della presentazione, arricchita dagli interventi del direttore di gara Ezio Amatucci e del General Manager Fabrizio Cutela, sono state illustrate diverse novità:
- Promozioni speciali: agevolazioni dedicate ai più giovani (iscrizioni gratuite per Youth B e Junior) e alle donne (a Cupra Marittima una gara in rosa);
- Agevolazioni combo: sconti per chi sceglie di iscriversi a più tappe contemporaneamente;
- Focus No-Draft: un format che Flipper Triathlon continua a valorizzare. Nello specifico, la distanza AS75 (introdotta la scorsa stagione a Cesenatico) raddoppia, approdando anche nel weekend multisportivo di Cupra Marittima a fine aprile.
Confermatissima, nell’ambito del RAS (Rank Adriatic Series), l’assegnazione al termine di ogni tappa dei pettorali d’oro ai leader assoluti e di categoria della classifica generale.
Il Calendario e le Tappe:
La settimana precedente il weekend di Cupra Marittima, riflettori puntati sulla due giorni di Cesenatico, con la conferma delle distanze Olimpico, Sprint e AS75.
Le altre tappe del circuito sono le ormai consolidate e apprezzate:
- Grottammare (Triathlon Sprint)
- Vieste (Triathlon Olimpico)
- San Mauro Mare (Triathlon Sprint)
- San Benedetto del Tronto (Triathlon Sprint)
I nuovi portali e i Grandi Eventi:
Grande rilievo è stato dato al nuovo sito www.adriaticseries.it, che riporta date, dettagli dei singoli eventi, il ranking dedicato (individuale e di società) e il collegamento con le gare di corsa (il circuito di 4 tappe Adriatic Series Running).
L’altra grande novità è il portale principale www.flippertriathlon.it che racchiude, oltre al circuito Adriatic Series, i tre Campionati Italiani che la Federazione Italiana Triathlon ha affidato nuovamente all’organizzazione di Flipper:
- Campionato Italiano Triathlon Olimpico – Alba Adriatica
- Campionato Italiano Triathlon Sprint – Cervia
- Campionato Italiano Triathlon Super Lungo – Ischitella
A questi si aggiungono i due eventi “iconici”: il mitico eagleXman extreme triathlon e l’attesissima Bike Marathon Gran Sasso.
Da flippertriathlon.it sarà possibile navigare verso le pagine dedicate a ogni evento per trovare informazioni e iscriversi immediatamente usufruendo delle migliori tariffe.
Un traguardo storico:
La stagione 2026 di Flipper Triathlon ha ufficialmente preso il via e si preannuncia densa di emozioni. Quest’anno il sodalizio marchigiano festeggerà un doppio, importante traguardo: il 30° anno di attività nel triathlon e il 10° anno come organizzatore di gare. Un successo reso possibile dall’immenso lavoro di tutto il Team Flipper capitanato dal Presidente Raffaele Avigliano.
Per tutte le informazioni e iscrizioni: www.adriaticseries.it