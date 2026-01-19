Lupi, Lollobrigida a Rimini: “Prelievi, trasferimenti e abbattimenti”

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, interviene sul tema della gestione dei lupi e delle politiche del Governo, parlando esplicitamente anche di abbattimenti.

A margine della fiera Sigep World di Rimini, il ministro ha spiegato che l’esecutivo intende adottare un approccio già applicato in altri Paesi europei, basato su un equilibrio tra la tutela della fauna e la salvaguardia dell’ecosistema. “Si opererà come in altre nazioni – ha dichiarato Lollobrigida – Torno dalla Slovacchia, dove esiste una protezione delle altre specie che venivano aggredite in modo eccessivo dal lupo, attraverso un bilanciamento delle presenze a garanzia di tutto l’ecosistema”.