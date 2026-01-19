Università per gli adulti, la raccolta di ex-voto: l’appuntamento

L’incontro:
All’ Università per gli Adulti a Cesenatico, al Museo della Marineria, il giorno 22 gennaio alle ore 16,00 si terrà una conferenza sulla preziosa raccolta di ex-voto conservata presso l’Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena.
La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.
La conferenza:
Con l’ausilio delle immagini verrà illustrata la preziosa raccolta di ex-voto conservata presso l’abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena.
Si farà specifico riferimento alle tavole raffiguranti scene miracolose legate alla vita e all’attività marinare.
Di tali ex voto verranno indicati e sottolineati i diversi motivi d’interesse, in particolare:
- che essi attestano una proiezione verso la costa della venerazione dell’immagine taumaturgica conservata nell’abbazia cesenate;
- che presentano importanti dati conoscitivi specificamente legati alla marineria;
- che notevoli sono gli elementi di interesse dal punto di vista artistico pur nella considerazione dell’appartenenza di tali opere al genere della cosiddetta pittura popolare.
Il relatore: Orlando Piraccini
Studioso d’arte, giornalista pubblicista, ha operato all’IBC regionale nel campo delle arti figurative. Ha all’attivo l’ideazione e la cura di oltre 350 esposizioni e cataloghi d’arte. Nel 1984 ha progettato la Pinacoteca Comunale di Cesena. Nel 2013 ha fatto parte del gruppo di lavoro per la nascita del Museo del Novecento di Palazzo Romagnoli a Forlì. Per un decennio e fino al 2016 è stato direttore artistico del Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna. A Cesenatico ha ideato e curato mostre,a partire dalla fine anni ’80 con la serie “Mare Dipinto”.