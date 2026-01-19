Università per gli adulti, la raccolta di ex-voto: l’appuntamento

Il relatore: Orlando Piraccini

Studioso d’arte, giornalista pubblicista, ha operato all’IBC regionale nel campo delle arti figurative. Ha all’attivo l’ideazione e la cura di oltre 350 esposizioni e cataloghi d’arte. Nel 1984 ha progettato la Pinacoteca Comunale di Cesena. Nel 2013 ha fatto parte del gruppo di lavoro per la nascita del Museo del Novecento di Palazzo Romagnoli a Forlì. Per un decennio e fino al 2016 è stato direttore artistico del Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna. A Cesenatico ha ideato e curato mostre,a partire dalla fine anni ’80 con la serie “Mare Dipinto”.