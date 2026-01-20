Carta d’Identità Elettronica: nuova postazione a Cesenatico

Chi può richiederla

Le persone residenti nel Comune – italiani e stranieri – e le persone dimoranti per motivi di studio, lavoro o cura. La carta d’identità rilasciata ai maggiorenni ha una validità di dieci anni. La carta d’identità può essere rilasciata anche ai minori di 18 anni, e la validità della carta d’identità è differenziata in base all’età: per i minori di anni tre ha una validità di tre anni, mentre la carta rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni ha una validità di cinque anni. La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.

“Abbiamo deciso di predisporre una postazione aggiuntiva per il rilascio delle CIE all’interno dell’Urp per accompagnare i cittadini in questa transizione necessaria. Il lavoro non finisce qui perché insieme a dirigenti e tecnici siamo al lavoro per la creazione dello Sportello Facile, un cambio strutturale per venire incontro alle esigenze del cittadino creando uno spazio che unisca e migliori i servizi dell’Anagrafe e dell’Urp”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.