Concessioni balneari: Papperini rompe il silenzio

Il tempo stringe per le concessioni balneari: questa sarà l’ultima stagione prima dell’avvio delle gare pubbliche per le spiagge, un passaggio obbligato che cambierà il volto del settore. “In diversi Comuni italiani l’iter è già partito e anche in Emilia Romagna gli enti locali stanno approvando le delibere necessarie. A Cervia e Rimini Nord il percorso è stato avviato, mentre il Comune di Cesenatico prende tempo, pur sapendo che entro fine 2026 tutte le concessioni dovranno essere definite”.

A uscire per primo allo scoperto tra i concessionari di Cesenatico è Alberto Papperini, proprietario del Bagno Adria 89 nella zona Ponente ed ex Movimento 5 Stelle di Cesenatico. Le sue parole sono dure e dirette: “Vogliono derubarci delle nostre aziende. Ci siamo fidati del Governo e il risultato è stata una pugnalata alle spalle. Ora dobbiamo reagire con determinazione e lucidità, il tempo delle chiacchiere è finito”.